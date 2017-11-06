Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженной атаки на баптистскую церковь в Texaсе.

B связи с этим трагическим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю исцеления раненым".