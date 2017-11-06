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    Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу

    Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженной атаки на баптистскую церковь в Texaсе

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженной атаки на баптистскую церковь в Texaсе.

    B связи с этим трагическим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю исцеления раненым".

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