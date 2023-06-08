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Гражданин Азербайджана задержан в Германии

Гражданин Азербайджана задержан в Германии В Германии продолжается начавшаяся 7 июня полицейская операция по пресечению незаконной миграции.
Происшествия
8 июня 2023 г. 14:31
Гражданин Азербайджана задержан в Германии

В Германии продолжается начавшаяся 7 июня полицейская операция по пресечению незаконной миграции.

Как сообщили европейскому бюро Report в министерстве внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии, операция нацелена на пресечении сети, незаконно ввезшей в страну более 800 человек.

В информации министерства отмечается, что в ходе операции был задержан и передан миграционному управлению 41-летний гражданин Азербайджана. После незаконного въезда в Германию он проживал в доме у знакомого в Дуйсбурге.

В то же время в ходе операции в городе Эссен участвовала специальная оперативная группа полиции. В результате операции были задержаны и переданы соответствующим миграционным управлениям 20 граждан Сирии.

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