Гражданин Азербайджана задержан в Германии

В Германии продолжается начавшаяся 7 июня полицейская операция по пресечению незаконной миграции.

В Германии продолжается начавшаяся 7 июня полицейская операция по пресечению незаконной миграции.

Как сообщили европейскому бюро Report в министерстве внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии, операция нацелена на пресечении сети, незаконно ввезшей в страну более 800 человек.

В информации министерства отмечается, что в ходе операции был задержан и передан миграционному управлению 41-летний гражданин Азербайджана. После незаконного въезда в Германию он проживал в доме у знакомого в Дуйсбурге.

В то же время в ходе операции в городе Эссен участвовала специальная оперативная группа полиции. В результате операции были задержаны и переданы соответствующим миграционным управлениям 20 граждан Сирии.