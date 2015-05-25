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    Гражданин Азербайджана попытался вывезти из России крупную сумму денег

    У него была изъята сумма порядка 30 тысяч долларов США

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана попытался незаконно вывезти из России крупную сумму денег через международный пункт пропуска в аэропорту Казани. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, факт наличия у иностранного гражданина незадекларированных денежных средств был выявлен сотрудниками таможенного поста при проведении процедуры таможенного контроля его личных вещей. У гражданина Азербайджана была изъята сумма порядка 30 тысяч долларов США. 

    Согласно решению суда в Казани, данная сумма обращена в доход Российской Федерации.

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