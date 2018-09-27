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    Граждане Турции и Азербайджана обманули на крупную сумму İnci group of company

    По факту ведется расследование

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В отношении компании İnci group of company совершено мошенничество.

    Как сообщает Report, руководство İnci group of company обратилось в правоохранительные органы сообщив, что в принадлежащем компании магазине гражданин Турции Рехим Азер приобрел школьные и офисные принадлежности на 40 тыс. манатов, граждане Азербайджана Новруз Шураев. на 18 тыс. манатов и Низами Мамедов на 2 тыс. манатов, указанные лица при этом не заплатили денег.

    По факту ведется расследование.

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