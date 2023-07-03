О нас

ГПС: В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 178 кг наркотиков

ГПС: В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 178 кг наркотиков В прошлом месяце в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из незаконного оборота 178 кг 232 грамма наркотических средств и 11 388 единиц психотропных таблеток.
Происшествия
3 июля 2023 г. 11:59
ГПС: В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 178 кг наркотиков

В прошлом месяце в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из незаконного оборота 178 кг 232 грамма наркотических средств и 11 388 единиц психотропных таблеток.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В результате мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандой, была выявлена контрабанда на общую сумму 3 млн 275 тыс. 777 манатов, в том числе наркотические средства, пистолет марки ПМ, патроны, лекарственные препараты, спиртные напитки и табачные изделия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSX: "Ötən ay 178 kq-dan çox narkоtik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Александра Лукашенко
3 июля 2023 г. 11:16
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi