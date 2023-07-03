ГПС: В прошлом месяце из незаконного оборота изъято более 178 кг наркотиков

В прошлом месяце в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из незаконного оборота 178 кг 232 грамма наркотических средств и 11 388 единиц психотропных таблеток.

В прошлом месяце в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из незаконного оборота 178 кг 232 грамма наркотических средств и 11 388 единиц психотропных таблеток.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

В результате мероприятий, проведенных в рамках борьбы с контрабандой, была выявлена контрабанда на общую сумму 3 млн 275 тыс. 777 манатов, в том числе наркотические средства, пистолет марки ПМ, патроны, лекарственные препараты, спиртные напитки и табачные изделия.