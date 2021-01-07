ГПС: На госгранице обнаружен пакет с наркотиками

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия для обеспечения охраны госграницы Азербайджана, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, 2 января в результате комплексных войсковых и оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению усиленной охраны госграницы на участке погранзаставы, расположенной вблизи села Арус Ярдымлинского района, на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск был обнаружен бесхозный пакет.
При осмотре пакета в нем был обнаружен и изъят 1 кг 400 г вещества, напоминающего героин.
По факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.