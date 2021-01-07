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ГПС: На госгранице обнаружен пакет с наркотиками

ГПС: На госгранице обнаружен пакет с наркотиками Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия для обеспечения охраны госграницы, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, 2 января в результате комплек
Происшествия
7 января 2021 г. 16:48
ГПС: На госгранице обнаружен пакет с наркотиками

Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия для обеспечения охраны госграницы Азербайджана, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, 2 января в результате комплексных войсковых и оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению усиленной охраны госграницы на участке погранзаставы, расположенной вблизи села Арус Ярдымлинского района, на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" Пограничных войск был обнаружен бесхозный пакет.

При осмотре пакета в нем был обнаружен и изъят 1 кг 400 г вещества, напоминающего героин.

По факту продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке DSX: Dövlət sərhədində içərisində narkotik vasitə olan bağlama aşkarlanıb

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