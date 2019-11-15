ГПС Азербайджана изъяла спрятанное на приграничных территориях оружие

В ходе оперативно-розыскных и войсковых мероприятий Государственной пограничной службы Азербайджана, проводимых в целях надежной защиты государственных границ и следования правилам режима госграницы, было обнаружено спрятанное на приграничных территориях оружие.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

На служебной территории погранотряда "Шамкир" Пограничных войск ГПС на служебном участке погранзаставы близ села Садыхлы Агстафинского района среди кустов в государственном лесном заповеднике "Гараязы" были обнаружены одно охотничье ружье 20-го калибра и 9 патронов к нему, на служебной территории погранотряда "Шеки" на служебном участке погранзаставы близ села Фил-Филли Огузского района на берегу реки Галачай под речной галькой было обнаружено и изъято находящееся в рабочем состоянии оружие марки "ТОЗ-8" 1960 года производства.

По фактам продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.