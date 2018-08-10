Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям и владельцам транспортных средств.

Как сообщили Report в управлении, согласно пункту 7 части VII Дополнения № 1 к закону "О дорожном движении", водители несут административную ответственность за отсутствие в автобусах, пассажирских и грузовых автомобилях, а также в тракторах огнетушителей, необходимых для тушения возможного возгорания в механических транспортных средствах в результате дорожно-транспортной аварии или по техническим причинам.

"Учитывая вышесказанное, Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел еще раз доводит до сведения водителей и владельцев автомобилей, что водители транспортных средств, в которых отсутствуют отвечающие современным стандартам огнетушители, будут оштрафованы в размере 50 манатов в соответствии со статьей 342.5 Кодекса об административных правонарушениях.", - отметили в ведомстве.