Госкомтаможня изъяла из незаконного оборота более тонны наркотиков за 9 месяцев

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-сентябре этого года изъяли из незаконного оборота 1 тонну 3 кг 375 г наркотических веществ по 72 выявленным фактам.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, среди изъятых наркотических веществ - более 990,9 кг марихуаны, 10,6 кг метамфетамина, 990 г героина, а также гашиш, опиум, метадон, кокаин, кодеин и другие наркотики.

За указанный период приняты соответствующие меры в отношении 76 человек по подозрению в причастности к наркопреступлениям, 35 из них граждане Азербайджана, 41 - иностранец. Кроме того, выявлено 19 преступных групп.

Таможенники также предотвратили 53 факта незаконного оборота сильнодействующих препаратов, содержащих сибутрамин, общим весом около 1,2 кг.

Наркотики были обнаружены в 28 случаях при ввозе в страну, в 48 - при транзите, а также в одном случае - внутри страны.

Кроме того, в текущем году уничтожено свыше 5,2 тонн наркотических и психотропных веществ, изъятых по 50 уголовным делам прошлых лет.