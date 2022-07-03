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Госкомитет о женщине, подвергшейся насилию со стороны мужа в Сумгайыте

Госкомитет о женщине, подвергшейся насилию со стороны мужа в Сумгайыте Женщина, подвергшаяся насилию со стороны мужа в Сумгайыте и покинувшая свою квартиру с четырьмя детьми, сейчас находится в безопасности у себя дома.
Происшествия
3 июля 2022 г. 12:52
Госкомитет о женщине, подвергшейся насилию со стороны мужа в Сумгайыте

Женщина, подвергшаяся насилию со стороны мужа в Сумгайыте и покинувшая свою квартиру с четырьмя детьми, сейчас находится в безопасности у себя дома.

Как сообщает Report, об этом сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

Он добавил, что дети будут помещены в Сумгайытскую детскую больницу для обследования. Позже будут приняты все соответствующие меры. Вопрос находится под контролем профильных государственных органов.

Отметим, что глава семьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении жены, в результате чего последняя забрала детей и ушла из дома. С ночных часов полиция обеспечила безопасность женщин и детей. Главу семьи уже пригласили в полицию. В его отношении будут приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi Sumqayıtda əri tərəfindən zorakılıqla üzləşən qadınla bağlı məlumat yayıb

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