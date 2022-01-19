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Госкомитет начал расследование по факту похищения школьницы в Тертере

Госкомитет начал расследование по факту похищения школьницы в Тертере Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировал сообщения о похищении школьницы в Тертерском районе.
Происшествия
19 января 2022 г. 16:33
Госкомитет начал расследование по факту похищения школьницы в Тертере
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Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировал сообщения о похищении школьницы в Тертерском районе.

Как сообщил Report пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу, сегодня в организацию поступила информация о похищении жителем Агдамского района Сеймуром Мамедовым жительницы села Эвоглу несовершеннолетней Ляман Ахмедовой (2005 г.р.).

По его словам, Госкомитет сразу же начал расследование по данному факту: "Мы направили письмо в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах исполнительной власти Тертерского и Агдамского районов".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi Tərtərdə məktəbli qızın qaçırılması ilə bağlı araşdırmalara başlayıb

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