Госкомитет начал расследование по факту похищения школьницы в Тертере

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировал сообщения о похищении школьницы в Тертерском районе.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана прокомментировал сообщения о похищении школьницы в Тертерском районе.

Как сообщил Report пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу, сегодня в организацию поступила информация о похищении жителем Агдамского района Сеймуром Мамедовым жительницы села Эвоглу несовершеннолетней Ляман Ахмедовой (2005 г.р.).

По его словам, Госкомитет сразу же начал расследование по данному факту: "Мы направили письмо в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах исполнительной власти Тертерского и Агдамского районов".