Главе ИВ Гарадагского района вынесен выговор

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание, посвященное проведенным в городе дезинфекционным работам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как стало известно Report, во время совещания отмечалось, что 23 марта в центральных частях города и прилегающих территориях был проведен мониторинг дезинфекционных работ.

В ходе мониторинга было установлено, что на некоторых территориях при проведении соответствующих работ допущены серьезные недочеты. Так, в поселках Алят и Локбатан Гарадагского района эти работы были выполнены ненадлежащим образом, поставленные задачи выполнены не на должном уровне. На совещании глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов был подвергнут жесткой критике, ему был вынесен выговор с предупреждением.

В ходе мероприятия Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и другим городским структурам было поручено активно содействовать дезинфекционным работам в Гарадагском районе.