Главбух: Лейла Шихлинская сказала, что добьется моего ареста - СУД

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по делу о хищениях в крупных размерах из клиники, возглавляемой народной артисткой Азербайджана, актрисой Лейлой Шихлинской. На скамье подсудимых – некогда работавшие в клинике главбух Шахла Аббасова, Сакина Гасымова, Айтен Гусейнова, Медина Хусеева, Елена Абдуллаева и др.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева, были выслушаны показания экс-главбуха клиники Шахлы Аббасовой.

Она отметила, что раньше у нее были хорошие отношения с Л. Шихлинской. "Ежедневно пациенты подходили в отделение регистрации и далее направлялись к врачам. Деньги, находящиеся в регистрационном отделении, также передавались бухгалтеру. Мне сообщали обо всех расходах в клинике. До возбуждения уголовного дела состоялась проверка. Тогда Лейла ханум выдала нам премии за хорошую работу. Затем наши отношения испортились. Несколько раз я писала заявления об уходе с работы, но Л. Шихлинская помирилась со мной. После я передала свои документы в отдел кадров. С этого дня в клинике начались проверки. Когда я сказала об увольнении, Л. Шихлинская заявила: “Я добьюсь твоего ареста”. Несколько врачей ушли оттуда не по своей воле", - сказала Ш. Аббасова.

Очередное заседание суда назначено на 4 января.

Отметим, что обвиняемым инкриминируются преступные деяния по статьям 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупных размерах) УК Азербайджана.

Экс-сотрудники клиники привлечены к уголовному делу по заявлению Л. Шихлинской, поданному в правоохранительные органы 4 года назад. Народная артистка обвиняет их в похищении из кассы клиники 700 тыс. манатов. Предварительные следственные мероприятия проводились Главным управлением МВД по борьбе с оргпреступностью, а после Управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

В ходе досудебного уточнения анкетных данных обвиняемых стало известно, что на попечении Ш. Аббасовой находится двухлетний ребенок.

С. Гасымова заявила, что на ее попечении находятся два малолетних ребенка и она работает врачом в Медицинском университете.

A. Гусейнова не замужем, но растит малолетнего ребенка.

М. Гусейнова заявила, что она замужем, растит двух малолетних детей и в настоящее время работает в этой клинике в регистратуре.

Е. Абдуллаева также растит двух малолетних детей и работает в регистратуре клиники.