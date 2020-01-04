Глава ООО "Сумгайытнаглийат" с вырученными деньгами скрылся в неизвестном направлении

В Сумгайыте пропал глава ООО "Сумгайытнаглийат" городской Исполнительной власти Ханны Рустамов.

Как передает сумгаитско-абшеронское бюро Report, в ходе расследования выяснилось, что Х.Рустамов незаконно собирал налоги с каждого транспортного маршрута, действующего в городе. План, собранный ежедневно у водителей, был составлен по собственным правилам Х.Рустамова. Этот процесс продолжался в течение нескольких лет. Сообщается, что с вырученными деньгами, он скрылся в неизвестном направлении.

Мы связались с ООО "Сумгайытнаглийат" городской Исполнительной власти города Сумгайыт, где сообщили, что Рустамов был отстранен от должности. Расследование продолжается.