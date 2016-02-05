​Генпрокурор: Арестованы 68 членов "Мусульманского единства"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Арестованы 68 членов структуры под названием "Мусульманское единство".

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов на прошедшем сегодня в Генпрокуратуре расширенном заседании коллегии, посвященном проведенным в 2015 году органами прокуратуры работам и предстоящим задачам. На заседании принимали участие городские, районные и территориальные военные прокуроры, руководители Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, Прокуратуры Нахчыванской АР, Военной прокуратуры Нахчыванской АР и Прокуратуры города Баку.

По словам генпрокурора, в результате совместных мероприятий сотрудников министерства внутренних дел и Службы госбезопасности было установлено, что, вооружившись, член не имеющей юридической регистрации структуры под названием "Мусульманское единство" Талех Багиров и другие занимались преступной деятельностью не только в столице, но и в регионах.

В Баку и окрестных селах были задержаны 57 человек, а в Гяндже и других районах - 11 активистов структуры, в отношении которых по соответствующим статьям УК была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий у членов организованной преступной группировки изъяли крупную партию огнестрельного оружия, боеприпасы, религиозную литературу радикального содержания и пр.