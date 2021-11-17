О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело

Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело 11:28
Происшествия
17 ноября 2021 г. 11:58
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
0 : 00
0 : 00

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с провокацией, совершенной Арменией 16 ноября.

Об этом говорится в информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры.

"16 ноября по указанию военно-политического руководства Армении вооруженные силы этой страны, грубо нарушив условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а также фундаментальные нормы и принципы международного права, подвергли обстрелу из артиллерийских установок разного калибра позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. В результате мер, принятых Азербайджанской Армией, провокация Армении на госгранице была пресечена. Тем не менее, с сожалением сообщаем, что в результате провокации 7 азербайджанских военнослужащих стали шехидами и 10 получили ранения.

Шехидами стали:

- Алиев Натиг Юсиф оглу;

- Нифталиев Умуд Орудж оглу;

- Джаббаров Орхан Хатам оглу;

- Агаев Эльчин Марифат оглу;

- Халилов Мурад Галиб оглу.

- Алиев Эльчин Рамиль оглу;

- Ализаде Эльмин Самир оглу;

В связи с указанными фактами в Военной прокуратуре возбуждены уголовные дела по статьям 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса.

Органами прокуратуры Азербайджанской Республики проводится документирование и сбор доказательств, необходимых для обеспечения привлечения к ответственности и наказания в рамках норм международного права совершивших различные преступления военнослужащих Вооруженных сил Армении", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prosecutor General's Office: Criminal case was launched on Armenia's provocation on the border 
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlarla bağlı cinayət işi açılıb"

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi