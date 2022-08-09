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Генпрокуратура: В связи с незаконной вырубкой деревьев заведены уголовные дела

Генпрокуратура: В связи с незаконной вырубкой деревьев заведены уголовные дела Заведены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев.
Происшествия
9 августа 2022 г. 15:31
Генпрокуратура: В связи с незаконной вырубкой деревьев заведены уголовные дела

Заведены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Факты незаконной вырубки деревьев и кустарников были выявлены на арендованном ЖСК "Sharq Construction" участке в Насиминском районе, перед зданием ООО "Лала текстиль" на участке автодороги Баку-Газах в Евлахском районе, а также на территории Хачмазского района.

По фактам заведены уголовные дела по статьям 188.1, 255.1, 259.2.3 и 259.2.4 Уголовного кодекса. Материалы для рассмотрения направлены в соответствующие органы внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz ağac kəsimlərinə görə cinayət işi başlanılıb

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