Генпрокуратура: Уголовное дело в отношении 6 должностных лиц направлено в суд

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Завершено следствие по уголовному делу относительно песчаных и гравийных карьеров.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что в стране осуществляется важная работа в направлении восстановления экологического баланса, охраны окружающей среды, решения экологических проблем:

"Следствие по уголовным делам, возбужденным по статьям 192, 247, 308 и другим статьям Уголовного кодекса на основе собранных материалов в связи с нарушениями закона в деятельности принадлежащих физическим и юридическим лицам карьеров на месторождении песка и гравия "Гёйчай" продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В ходе следствия по указанному уголовному делу ввиду обоснованных подозрений в злоупотреблении юридических и физических лиц должностными полномочиями и неполучении ими лицензии у соответствующего органа исполнительной власти, а также в продолжении незаконной деятельности с нарушением условий лицензии, в отношении учредителя и фактического руководителя ООО ATF Фахраддина Мурадова, директора ООО Elnicat Бахруза Садаева, физических лиц Натига Закирова и Назима Гасымова, начальника эксплуатационного участка песка и гравия ООО Azpod Наджмеддина Алиева было выдвинуто обвинение по указанным статьям УК и вынесено решение об их аресте, начальник производства Гёйчайского песчано-гравийного филиала ОАО Azəraqrartikinti Аллахверди Аллахвердиев взят под полицейский надзор.

В результате незаконной предпринимательской деятельности природе и государству был нанесен материальный ущерб в размере 5,5 миллионов манатов, выявлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму 44 тысячи манатов, в ходе следствия была обеспечена выплата части нанесенного ущерба".