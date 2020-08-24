Генпрокуратура: Следствие по делу в отношении племянника депутата продолжается

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре идет следствие по уголовному делу

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики прокомментировала новость о возбуждении уголовного дела в отношении племянника депутата Ахлимана Амирасланова – Эмиля Вагиф оглу Амирасланова.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре идет следствие по уголовному делу, возбужденному по статьям 178.2.2. (повторное совершение мошенничества), 178.2.4 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 34.2, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса в отношении Эмиля Амирасланова.

Отметим, что согласно информации сайта "demokrat.az", ранее гражданка Тамелла Фарзалиева подала жалобу на Эмиля Амирасланова. Истец сообщила, что Амирасланов взял у нее драгоценности на сумму 115 тыс. 250 манатов и не вернул. Согласно жалобе, Эмиль Амирасланов предложил посредническую услугу за 30 тыс. манатов от этой суммы, пообещав решить определенное дело, а оставшуюся - большую часть взял в долг, обещая возвращать частями, каждый раз по 10 тысяч манатов.