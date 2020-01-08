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Генпрокуратура обратилась к СМИ в связи с сообщениями об убийстве в Товузе малолетней девочки

Генпрокуратура обратилась к СМИ
© Report

Несмотря на предоставление общественности 7 января министерством внутренних дел и Генпрокуратурой подробной информации о следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях по факту умышленного убийства малолетней девочки в Товузском районе, некоторые средства массовой информации, пользователи соцсетей и отдельные лица во имя сенсации продолжают распространять далекую от реальности информацию.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Facebook написал руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.  

"Во избежание распространения не соответствующей действительности информации и не повторения подобных действий, которые могут отрицательно сказаться на психологии детей, чувствах людей и противоречить интересам следствия, прошу до публикации информации уточнить ее, связавшись с пресс-службой Генпрокуратуры", - отметил Э.Султанов. 

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