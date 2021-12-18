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Генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместную информацию по "Тертерскому делу"

Генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместную информацию по "Тертерскому делу" Пресс-службы Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию по "Тертерскому делу".
Происшествия
18 декабря 2021 г. 13:51
Генпрокуратура, МВД и СГБ распространили совместную информацию по Тертерскому делу

Пресс-службы Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию по "Тертерскому делу".

Как передает Report, в сообщении, в частности, отмечается:

"Некоторые военнослужащие воинских частей Министерства обороны Азербайджанской Республики, дислоцированные в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском направлениях, совершили противоправные деяния, нарушив требования уголовно-процессуального законодательства. По фактам совершения физического и психического насилия, действий, унижающих честь и достоинство Военной прокуратурой Азербайджана были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, завершено предварительное расследование пяти уголовных дел в отношении 19 обвиняемых. Решением суда обвиняемые были приговорены к различным срокам наказания.

Учитывая многочисленные обращения потерпевших, их правопреемников и других лиц, соответствующим распоряжением Генерального прокурора Азербайджана была создана рабочая группа. Были детально изучены уголовные дела, проведено полное, всестороннее, объективное расследование обстоятельств совершения каждого противоправного деяния. 16 декабря 2021 года Генеральной прокуратурой было принято решение о возобновлении производства по уголовным делам по указанным фактам.

Предварительное следствие взято под особый контроль генеральным прокурором Азербайджанской Республики, созданы следственные группы, состоящие из опытных и профессиональных сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел и государственной безопасности, процессуальное руководство предварительным расследованием возложено на первого заместителя генерального прокурора.

В настоящее время на основе соответствующих следственно-оперативных планов проводятся комплексные мероприятия.

Общественность страны будет проинформирована о ходе расследования".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq, DİN və DTX "Tərtər işi" ilə bağlı birgə məlumat yayıb

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