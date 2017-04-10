ГДП: Возросло количество аварий, совершенных водителями автобусов и микроавтобусов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Главное государственное управление дорожной полиции обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся на территории республики пассажирскими перевозками.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что согласно анализам дорожно-транспортных происшествий и наблюдений, в последнее время возросло количество нарушений, совершаемых водителями автобусов и микроавтобусов, и как следствие возникающих в итоге аварий: "Проведенные наблюдения позволяют говорить, что наибольшее количество таких нарушений происходит при пассажирских перевозках по маршруту Баку-Сумгайыт".

В целях обеспечения безопасности пассажиров на указанных маршрутах и усиления контроля в этой сфере Главное государственное управление дорожной полиции будет проводить рейды с соответствующими структурами. В ходе мероприятий в Баку, Сумгайыте и на организованных вдоль маршрута постах будет серьезно проверяться техническое состояние автобусов и микроавтобусов; водители транспортных средств, имеющих большее количество сидений, чем предусмотрено конструкцией, с неисправными тормозными и рулевыми системами, с разными рисунками шин на одной оси и не отвечающими требуемым нормам толщины (минимум 2 мм), а также имеющим опыт вождения менее пяти лет, будут отстранены от управления автотранспортными средствами. В рейдах с участием представителей прессы также ожидается участие представителей министерства связи, госслужбы автотранспорта министерства связи и высоких технологий. Будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, незаконно занимающихся пассажирскими перевозками.

В связи с этим главное управление просит физических и юридических лиц, занимающихся пассажирскими перевозками по названным маршрутам, осуществлять свою деятельность согласно "Правилам перевозки пассажиров и багажа в автотранспорте", утвержденных кабмином, а также с целью обеспечения безопасности других участков движения, в том числе для устранения трудностей пассажиров в дороге набирать и выпускать пассажиров только в установленных местах начального и конечного пунктов - остановках, установленных на автовокзалах (автостанциях); соответствовать требуемым техническим параметрам.