ГДП сделала родителям предупреждение в связи с "последним звонком"

Бакинская государственная дорожная полиция (ГДП) предупредила родителей о проведении в общеобразовательных школах мероприятий "Последний звонок".

Бакинская государственная дорожная полиция (ГДП) предупредила родителей о проведении в общеобразовательных школах мероприятий "Последний звонок".

Главный инспектор управления, майор Араз Аскерли в ответ на запрос Report сообщил, что в этом году, как и каждый год, министерство образования проинформировало общественность о порядке проведения мероприятия "Последний звонок" для выпускников.

В обращении дорожная полиция просит родителей не давать автомобили выпускникам, и чтобы они, в свою очередь, не управляли автомобилями родителей и близких родственников без их разрешения: "Это чревато привлечением к административной ответственности".

В день "последнего звонка" сотрудники дорожной полиции будут контролировать территории всех школ и незамедлительно принимать шаги при допущении негативных случаев.

Мы еще раз просим родителей и выпускников не допускать подобных противоправных действий. "Не превращайте "последний звонок" в свой последний день!", - заявил представитель ГДП.