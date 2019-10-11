ГДП обратилась к гражданам: Предъявляйте претензии нарушающим правила водителям

В соответствии с поручением руководства министерства внутренних дел Главное управление государственной дорожной полиции повысило внимание к принятию превентивных мер, проведению встреч просветительского характера.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления.

Сообщается, что очередное мероприятие было проведено в Бакинском международном автовокзальном комплексе. Однако на этот раз целью сотрудников ГДП были не перевозящие пассажиров лица, а сами пассажиры.

Сотрудники ГУГДП рассказали пассажирам о содержании постера рекомендательного характера, подготовленного в электронном и печатном формате, предупредили их о возможных опасностях на дороге и отметили важность совместной борьбы с такими случаями.

"Отметим, что в вышеназванном постере пассажирам рекомендуется не оставаться равнодушными к нарушению правил дорожного движения водителями, которым они доверили свою жизнь, высказывать претензии нарушающим ПДД водителям и призывать их к дисциплине.

Кроме того, у пассажиров просят немедленно сообщать на "горячую линию - 902" Главного управления о водителях, нарушающих правила дорожного движения".