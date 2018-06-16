Фонд Гейдара Алиева подарил Гардабанскому району машину скорой медицинской помощи

Тбилиси. 16 июня. REPORT.AZ/ В рамках визита в Грузию председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов посетил сегодня территорию компактного проживания азербайджанцев - Гардабанский район.

Как сообщает грузинское бюро Report, председатель комитета передал руководству района машину скорой медицинской помощи, подаренную Гардабанскому району Фондом Гейдара Алиева.

Председатель Госкомитета от имени президента Азербайджана поздравил представителей общественности с праздником Рамазан и Днем национального спасения.

Было отмечено, что автомобиль оснащен всем необходимым современным оборудованием.

Ф.Мурадов рассказал об азербайджано-грузинских отношениях и заинтересованности азербайджанского государства в их развитии. Было отмечено, что президент Ильхам Алиев всегда оказывает внимание и заботу по отношению к нашим соотечественникам в этой стране. Он также передал приветствия и наилучшие пожелания первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Руководство района, представители общественности Азербайджана и Грузии поблагодарили азербайджанское государство и Фонд Гейдара Алиева за подарок.

Ф.Мурадов также встретился с местными жителями и поинтересовался интересующими их вопросами.