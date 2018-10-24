Федая Лачын: Годжа не говорил мне, что намерен убежать

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова продолжился этап изучения документов.

Далее были обсуждены ходатайства стороны защиты, поданные на прошлом заседании.

Суд не удовлетворил ходатайства.

Адвокат обвиняемого Ф.Гаджиева Эльчин Алиев в очередной раз подал ходатайство, отметив, что несколько свидетелей опровергли показания, данные следствию в период судебного следствия.

Адвокат попросил проведения судебной почерковедческой экспертизы, ходатайство не было удовлетворено.

Адвокат попросил повторно допросить свидетелей на суде. Суд не удовлетворил и это ходатайство.

Адвокат певицы Ф.Лачын Тюркель Сулейманлы выступил с ходатайством. Он отметил о необходимости потребовать у следственного органа в качестве вещественного доказательства ключ, который "Годжа" использовал во время побега из поезда.

Ф.Лачын, выражая свое отношение к ходатайству, отметила, что просивший у нее ключ Э.Мамедов не говорил о намерении убежать.

Очередное заседание суда назначено на 29 октября.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно обвинительному акту, семеро признаны в качестве потерпевших - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов.