Фархад Абдуллаев: В 2017 году в Конституционный суд поступило 2271 обращение

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось отчетное заседание, посвященное итогам деятельности Аппарата Конституционного суда Азербайджанской Республики в 2017 году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Открыв заседание, председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев заявил о поступлении в 2017 году в Конституционный суд 2271 обращения.

Было отмечено, что несмотря на сокращение числа поступивших из судов обращений, статистика жалоб значительно возросла. Поданные из судебных актов жалобы в основном были связаны со спорными вопросами, исходящими с гражданских, семейных, налоговых, трудовых и др. отношений.

Также заявили о еще большем укреплении Конституционным судом в прошлом году международных связей.

Кроме того, на заседании были выслушаны выступления руководства аппарата, отчеты заведующих соответствующих отделов и секторов.

Ф.Абдуллаев отметил, что под руководством президента Ильхама Алиев охватывающие развитие общества правовые реформы способствуют совершенствованию и модернизации судебной системы, что создает условия для более эффективной защиты изложенных в Конституции прав и свобод граждан.

Было отмечено, что в 2018 году в Азербайджане планируется реализация ряда важных мероприятий - 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летия АДР, президентских выборов.

Кроме того, в этом году предусмотрена расширенная международная конференция по случаю 20-летия Конституционного суда.

Затем, согласно плану работы, были даны ряд поручений, связанных с задачами, стоящими перед Аппаратом в 2018 году.

В конце мероприятия Фархад Абдуллаев заявил, что Конституционный суд Азербайджанской Республики постарается достойно выполнить задачи, поставленные для защиты верховенства Конституции.