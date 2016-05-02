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    ​Еще одна строительная компания обвиняется в мошенничестве

    Гражданка не может вернуть выплаченные компании 36 000 манатов

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Еще одна действующая в Баку строительная компания обвиняется в мошенничестве.

    Как сообщает Report, обратившись в правоохранительные органы, столичная жительница 37-летняя Эльмира Сулейманова заявила, что купила за 36 739 манатов квартиру в принадлежащем ООО "Qlobal" доме по адресу: ул.Б.Сардарова, 4.

    Однако, через некоторое время строительные работы в здании были приостановлены. Хотя женщина попросила деньги обратно, ей удалось вернуть лишь 1 500 манатов. Остальную часть денег ей не вернули.

    По факту ведется расследование.

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