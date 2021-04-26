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Еще 5 пациентов с коронавирусом были задержаны в выходные

Еще 5 пациентов с коронавирусом были задержаны в выходные В отношении 3 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса
Происшествия
26 апреля 2021 г. 10:54
Еще 5 пациентов с коронавирусом были задержаны в выходные

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана выявили и задержали в субботу и воскресенье в общественных местах на территории республики 5 больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу и с соблюдением необходимых медицинских процедур вернули их домой, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 3 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə və bazar günlərində daha 5 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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