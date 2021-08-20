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МВД: В ходе проверок на свадьбах арестованы 38 человек

МВД: В ходе проверок на свадьбах арестованы 38 человек "На сегодняшнем брифинге не было введено новых ограничений. Все правила сохранены как есть".
Происшествия
20 августа 2021 г. 11:46
МВД: В ходе проверок на свадьбах арестованы 38 человек

"На сегодняшнем брифинге не было введено новых ограничений. Все правила сохранены как есть".

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Мониторинги на свадьбах, помолвках, днях рождения продолжаются и сегодня. С 1 июля по настоящее время был проведен мониторинг 4 865 свадебных торжеств. За этот период арестованы 38 человек, материалы в отношении 27 направлены в суды. 46 899 человек не имели паспорта COVID-19. Среди них были и больные коронавирусом" - отметил представитель МВД.

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Версия на английском языке 38 people arrested during monitoring of weddings: Elshad Hajiyev
Версия на азербайджанском языке Elşad Hacıyev: "Toylarda aparılan monitorinqlər zamanı 38 nəfər həbs edilib"

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