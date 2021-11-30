Эльчин Мамедов: Следственную группу возглавит замначальника Следственного управления

"По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа во главе с заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Сананом Пашаевым.

"По факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района создана следственная группа во главе с заместителем начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Сананом Пашаевым".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов.

Отметим, что по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы создана следственная группа, состоящая из профессиональных сотрудников Генпрокуратуры, Военной прокуратуры и Госпогранслужбы.