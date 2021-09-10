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Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 

Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал  В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.
Происшествия
10 сентября 2021 г. 12:44
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева в качестве свидетеля был допрошен начальник филиала ОАО "Азераграртикинти" Нусрат Омаров.

Он заявил о том, что ОАО выиграл тендер на строительные работы в Музее искусств и Госслужба перечислила компании 31 млн манатов.

Затем обвиняемый попросил у суда дать ему возможность выступить. В ходе выступления Закир Султанов попросил допросить на суде бывшего министра культуры Абульфаса Гараева, отметив что экс-министру было известно обо всем, что происходило в ведомстве.

Очередное заседание суда назначено на 16 сентября.

Согласно официальной информации, заместитель министра культуры Байрамов Рафик Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Султанов Закир Имран оглу, злоупотребив должностными полномочиями, совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

Решением суда, 8 мая 2020 года в ходе обыска, проведенного Службой госбезопасности по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова, были обнаружены и изъяты различные записи о суммах денежных средств, полученных должностными лицами, денежные средства, хранящиеся в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства.

В ходе следственных действий были выявлены обоснованные подозрения в систематическом присвоении Закиром Султановым части средств, выделенных из государственного бюджета для проведения необходимых работ по сохранению, восстановлению, реконструкции и охране исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и богатством азербайджанского народа.

В рамках уголовного дела, проводимого Службой госбезопасности, Рафик Байрамов привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, служебного подлога, а Закир Султанов - по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi: “Bütün işlərdən Əbülfəs Qarayevin xəbəri olub”

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