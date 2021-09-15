Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов

Стала известна сумма взятки, которую получил бывший начальник Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана Мовлам Шихалиев в составе организованной группы.

Стала известна сумма взятки, которую получил бывший начальник Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана Мовлам Шихалиев в составе организованной группы.

Как сообщает Report, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что М. Шихалиев в составе организованной группы получил денежные средства на общую сумму 14 млн 292 тыс. манатов в качестве взятки, путем угроз отобрал чужое имущество на сумму 5 млн 77 тыс. манатов, а также превышал полномочия и фальсифицировал доказательства.

Решением суда в отношении Шихалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с предъявлением обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2, 294.3, 311.3.1 УК АР.

Обвинительный акт по уголовному делу утвержден и направлен на рассмотрение в Бакинский военный суд.