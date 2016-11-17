Экс-гендиректор ПО БТС: За строительство дома я заплатил замминистру Ильтимасу Мамедову 1,5 млн манатов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы показания бывшего руководителя производственного объединения "Бакинская телефонная связь" (ПО БТС) Бейтуллы Гусейнова, данные предварительному следствию.

Как сообщает Report, бывший директор частично признал себя виновным по обвинительному акту.

Он указал, что в 1984 году он окончил факультет электроэнергетики Азербайджанского политехнического университета. Работал в ряде управлений на различных должностях. В 2005 году был назначен гендиректором ПО БТС.

Б.Гусейнов отметил, что в 2009-2015 гг. руководством министерства связи были на 20-25% увеличены цены ремонтно-строительных работ, проводимых ПО БТС, и закупаемых материалов, было поручено отдавать 80% полученных средств министерству.

В своих показаниях он подчеркнул, что по поручению бывшего министра Али Аббасова главный бухгалтер объединения Анар Мустафаев в конце каждого месяца информировал должностное лицо министерства о средствах, полученных вследствие повышения цен на работы и материалы.

После этого А.Мустафаев непосредственно докладывал руководителю аппарата, по его указанию отдавал ему 80% полученных средств. Таким образом, А.Мустафаев выплатил в первые месяцы должностному лицу министерства 200-250 тыс. манатов, в последующие месяцы - 100-150 тыс. манатов, в общей сложности 10 млн манатов.

Помимо этого, он указал, что после выплаты должностному лицу министерства части средств, оставшиеся деньги он в конверте отдавал А.Мустафаеву - 7 тыс. манатов, директору ООО Bakı Rabitə Tikinti Təmir Б.Велиеву - 1500 манатов, начальникам отдела объединения по 500-700 манатов (в целом 4000-5000 манатов). Помимо этого, за строительство дома он заплатил замминистру Ильтимасу Мамедову 1,5 млн манатов.