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    Две азербайджанские семьи депортированы из Чехии

    Варшава. 1 февраля. REPORT.AZ/ Из столицы Чехии, Праги, депортированы две азербайджанские семьи.

    Как сообщает варшавское бюро Report, это Шамиль Сулейман оглу Гасанов, его супруга и малолетний ребенок, а также Кямиль Падишах оглу Гулиев, его супруга и двое маленьких детей.

    Они были выдворены из страны по обвинению в даче ложной информации в органы миграции. Обвиненные в невыполнении требований законодательства азербайджанские семьи переехали через Польшу в Украину.

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