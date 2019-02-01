Две азербайджанские семьи депортированы из Чехии

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Варшава. 1 февраля. REPORT.AZ/ Из столицы Чехии, Праги, депортированы две азербайджанские семьи.
Как сообщает варшавское бюро Report, это Шамиль Сулейман оглу Гасанов, его супруга и малолетний ребенок, а также Кямиль Падишах оглу Гулиев, его супруга и двое маленьких детей.
Они были выдворены из страны по обвинению в даче ложной информации в органы миграции. Обвиненные в невыполнении требований законодательства азербайджанские семьи переехали через Польшу в Украину.
Mübariz AslanovАвтор новости