В преддверии азербайджано-турецких тактических учений проведен смотр военной техники - ВИДЕО

Проведен смотр образцов вооружения, военной и специальной техники, предназначенных для применения на совместных азербайджано-турецких тактических учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019", которые пройдут в нашей стране c 1-го по 3-е мая.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Опытные специалисты проинформировали личный состав о правилах эксплуатации, применения, а также боевых и других возможностях военной техники.

Следует отметить, что к совместным учениям, проводимым в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.