Наверх

Директор средней школы задержан по подозрению в коррупции

Директор средней школы задержан по подозрению в коррупции

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследуется обращение гражданки Рухсары Бабаевой в связи с требованием в обмен на ее трудоустройство взятки со стороны Джавада Сафарова - экс-директора полной средней школы № 22 им. Ф.Байрамова в Сабунчинском районе Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе разбирательства появились обоснованные подозрения, что исполнявший обязанности директора школы №22 Дж.Сафаров потребовал 6 000 манатов взятки у обратившейся к нему знакомой Р.Бабаевой для устройства на работу на должность заведующей по хозяйственной части и получил 5 500 манатов от требуемой суммы, после чего назначил женщину на должность уборщицы, тем самым незаконно создав условия для исполнения ею обязанностей заведующей по хозяйственной части.

По факту заведено уголовное дело по статье 311.3.3 УК.

Дж.Сафаров привлечен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение.

Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!