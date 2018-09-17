Директор школы: Главный консультант Управления образования города Баку попросила у меня в долг 500 манатов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось слушание по уголовному делу обвиняемого в получении взятки руководителя сайта Amerikapress.com Рауфа Султанова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова были заслушаны свидетельские показания Замины Асадовой.

З.Асадова была вызвана на процесс в качестве свидетеля по инициативе защиты.

По словам свидетельницы, она работает главным консультантом в секторе Информационного обеспечения Управления образования города Баку.

З.Асадова заявила, что не знакома с обвиняемым: "Мне ничего неизвестно о получении Рауфом Султановым взятки у директора средней школы №187 Наили Мамедовой. Впервые я узнала об этом в мае со страниц СМИ. В статье упоминалось и мое имя, что очень огорчило".

Р.Султанов заявил, что публикацию в СМИ статьи о Н.Мамедовой заказала З.Асадова: "Между ними какой-то принцип. Мне позвонила некая женщина, представившись Заминой ханум. Она сообщила о фактах коррупции в средней школе №187. Я не знаком с Заминой ханум лично, но ее голос очень походит на голос той женщины. Уверен, что мне звонила именно Замина Асадова".

З.Асадова опровергла слова подозреваемого.

Н.Мамедова отметила, что З.Асадова обратилась к ней с просьбой дать ей взаймы 500 манатов: "Я ответила, что сейчас не в школе, на что Замина ханум заявила "Как тебе не стыдно, сидишь в школе, а врешь, что не в школе!" Мне стало очень неловко. Наутро стали звонить журналисты c угрозами в мой адрес".

З.Асадова опровергла слова Н.Мамедовой.

Согласно обвинительному акту, Р.Султанов был задержан в момент получения взятки. Он обвиняется в получении взятки у директора средней школы №187 Наили Мамедовой.

Сообщается, что Р.Султанов ранее отбывал срок за мошенничество.