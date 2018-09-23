Четыре азербайджанца получили ранения в результате вооруженного инцидента Грузии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Между жителями сел Вардисубани и Караджала Телавского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошел конфликт.

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел на рынке села Вардисубани, когда вооруженная группировка из шести человек физически расправилась с жителями села Караджала.

Среди пострадавших оказался 14-летний подросток. Очевидцы утверждают, что нападавшие были вооружены дубинками и металлическими прутьями. Более того, в ходе столкновений кто-то открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Трое мужчин с огнестрельными ранениями, а также избитый подросток в настоящее время находятся в Телавской реферальной больнице. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Как сообщил Report Председатель Национального Конгресса Азербайджанцев Грузии Али Бабаев, конфликт начался в Вардисубани еще неделю назад. "Жители Вардисубани потребовали от жителей Караджалы вывести скот с участка, однако те отказались".

А.Бабаев отметил, что в связи с инцидентом провел телефонный разговор с губернатором Кахетинского региона Ираклием Кадагишвили: "Губернатор сказал, что произошедшее в центре его внимания. Он заверил, что подробно изучит инцидент а виновники будут наказаны в рамках закона".

Как отметил А.Бабаев, состояние пострадавших жителей села Караджала стабильное.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту.