​Четыре азербайджанца депортированы из Кузбасса за преступления

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Минюст РФ принял решение депортировать граждан Азербайджана в связи с их особой опасностью для окружающих.

Как передает Report, представитель УФМС по Кемеровской области Евгений Невзоров сообщил "МедиаКузбассу" в четверг, что в числе депортированных 35-летний иностранец, отсидевший в беловской колонии 8,5 лет за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Вместе с ним территорию Кемеровской области и России на длительное время покинули еще двое наркоторговцев, а также их земляк, осужденный за кражу.

Из Кузбасса депортировали 4 граждан Азербайджана, отбывавших срок заключения за совершение ряда преступлений, в том числе, связанных со сбытом наркотических веществ.

"Учитывая особую опасность данных лиц для окружающих, в отношении них министерством юстиции Российской Федерации было принято решение о нежелательности их пребывания на территории России на срок 6-8 лет и более", — сказал собеседник сайта.

Также он сообщил, что с начала года из Кузбасса уже были депортированы два иностранца, в то время, как за аналогичный период прошлого года таких фактов не было.

Еще двое иностранцев будут депортированы в ближайшее время, уточнил он.