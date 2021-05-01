Центр сейсмологической службы о частых землетрясениях на Каспии

Республиканский центр сейсмологической службы прокомментировал увеличение сейсмичности в Каспийском море.

Республиканский центр сейсмологической службы прокомментировал увеличение сейсмичности в Каспийском море.

Руководитель пресс-службы центра Вусаля Рафиггызы сказала Report, что Азербайджан расположен в сейсмически активной зоне, в эту зону входит и Каспийское море:

"В азербайджанском секторе Каспия на различной глубине имеются многочисленные очаги землетрясений. Поэтому периодически на Каспии землетрясения ожидаемы, это связано с сейсмичностью местности. Что касается влияния землетрясений на Каспии на сушу, землетрясение может ощущаться, если оно происходит вблизи прибрежной зоны, а глубина очага близка к поверхности Земли (до 12-15 км). Магнитуда землетрясений сегодня была низкой, а очаг залегал на глубине 62 км".

Сегодня в Каспийском море зафиксировано 3 землетрясения.