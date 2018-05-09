Бывший пресс-секретарь Аяза Муталлибова подал апелляционную жалобу

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Обвиненный в мошенничестве Тейлор Ибрагимов (Тейлор Фатишоглы) подал апелляционную жалобу на приговор в отношении себя.

Как сообщает Report, он просит оправдательного приговора.

Заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 10 мая.

Жалоба передана в производство судьи Гаила Мамедова.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Т.Ибрагимов, пообещав потерпевшему Джафару Гашимову устроить его директором в одну из школ Агдама, присвоил 15 тыс. 500 манатов, у другого потерпевшего Заура Мамедова забрал 13 тыс. манатов, также пообещав устроить на работу.

В целом, он совершил мошенничество на сумму более 100 тыс. манатов в отношении более 20 потерпевших. Т.Ибрагимов обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Т.Ибрагимова к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Напомним, что Т.Ибрагимов был пресс-секретарем экс-президента Аяза Муталлибова в Москве.