Бывшему полковнику МНБ зачитан приговор

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Джейхуна Ибаева, Вугара Асадова, Вугара Гюльали, Анара Исмаилова и Ниджата Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был зачитан приговор.

Решением суда Вугар Гюльали был приговорен к 8 годам, Джейхун Ибаев - 6 годам и 6 месяцам, Вугар Асадов - 6 годам и 6 месяцам, Ниджат Алиев - 6 годам и 6 месяцам, Анар Исмаилов к 2 годам лишения свободы.

Находившийся под домашним арестом Джейхун Ибаев арестован в зале суда. Другие находившиеся под домашним арестом Вугар Асадов и Анар Исмаилов приговорены к условному наказанию.

Напомним, что в своем выступлении прокурор требовал для В. Гульали 9 лет, Н.Алиева 8 лет и 6 месяцев, Дж.Ибаева 8 лет, В. Асадова 7 лет и 6 месяцев, А. Исмаилова трех лет лишения свободы.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Дж.Ибаев, В.Асадов, В.Гюльали, А.Исмаилов и Н.Алиев совершили мошенничество, воспользовавшись доверием группы граждан.

Они обещали помочь с освобождением из-под ареста супруга потерпевшей Сарии Таировой и присвоили 147 тыс. манатов женщины. Кроме того, обвиняемые совершили мошенничество и в отношении других лиц.

Дж.Ибаев, В.Асадов, В.Гюльали и Н.Алиев обвиняются по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

В отношении В.Асадова, А.Исмаилова и Дж.Ибаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что В.Гюльали был бывшим полковником ликвидированного министерства национальной безопасности, а В.Асадов - бывшим сотрудником Пенитенциарной службы.