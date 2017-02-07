Бывшая помощница Ильхамы Гулиевой освобождена в зале суда - ФОТО

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейновой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был зачитан приговор.

По приговору суда, в отношении М.Гусейновой применили ст.70 УК и женщину приговорили к 1 году 3 месяцам условно. М.Гусейнова была освобождена в зале суда.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал наказания для М.Гусейновой в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля 2016 года в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.