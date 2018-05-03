Брату Айгюн Бейляр вынесен приговор

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу брата заслуженной артистки Айгюн Бейляр - Аббаса Гумметова, а также Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

Решением суда брат Айгюн Бейляр Аббас Гумметов был приговорен к 5 годам, Фуад Мамедзаде - 15 годам, Эльнур Алхазов - 15 годам, Рамиль Асиров - 15 годам, Джавид Алхазов - 5 годам лишения свободы. В отношении Эльнура Асирова вынесен оправдательный приговор. Он был выпущен на свободу из зала суда.

Согласно приговору, задержанные лица оправданы по обвинению в связи с наркотиками.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры в связи с пропажей без вести 16 июня 2013 года жителя Баку Эльнура Гумметова, было установлено, что он был убит в мае 2013 года и зарыт в поселке Гала Хазарского района земляками Фуадом Мамедзаде, Эльнуром Алхазовым, Аббасом Гумметовым, Рамилем Асировым и его братом Эльнуром.

Подозреваемые в убийстве были задержаны и переданы следствию.

Труп был эксгумирован и отправлен в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту возбуждено уголовное дело в Сураханской районной прокуратуре, затем дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру для проведения иных следственных действий. Решением Сураханской районной прокуратуры в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Напомним, что один из задержанных - Аббас Гумметов является братом народной артистки Айгюн Бейляр, а убитый - внуком ее дяди.