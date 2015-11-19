Бизнесмен, который должен был предстать перед судьей по делу Международного банка, госпитализирован

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Директор ООО "City Devoloper" Ратмир Бекиров, обвиняемый в неуплате кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана", помещен в больницу.

Как сообщает Report, он доставлен в медицинское учреждение пенитенциарной службы.

Р.Бекиров будет прооперирован.

После операции и выздоровления он предстанет перед судом.

Отметим, что Р.Бекиров должен был быть доставлен в Наримановский районный суд в связи с продлением срока меры пресечения в его отношении.