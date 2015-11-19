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    Бизнесмен, который должен был предстать перед судьей по делу Международного банка, госпитализирован

    Руководитель компании будет прооперирован

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Директор ООО "City Devoloper" Ратмир Бекиров, обвиняемый в неуплате кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана", помещен в больницу.

    Как сообщает Report, он доставлен в медицинское учреждение пенитенциарной службы. 

    Р.Бекиров будет прооперирован. 

    После операции и выздоровления он предстанет перед судом. 

    Отметим, что Р.Бекиров должен был быть доставлен в Наримановский районный суд в связи с продлением срока меры пресечения в его отношении.

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