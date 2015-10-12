Bank Respublika подал в суд на ООО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Bank Respublika подало в суд на общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Служба оценки движимого и недвижимого имущества"

Как сообщает Report, ОАО выдвинуло иск о переоценке имущества.

Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что Bank Respublika приступила к деятельности в 1992 году на основе лицензии Национального банка Азербайджанской республики. Совокупный капитал банка на 2015 года составил 67,4 млн. манатов, а общие активы превысили 509,7 млн. манатов.