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    Bank Respublika подал в суд на ООО

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Открытое акционерное общество (ОАО) Bank Respublika подало в суд на общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Служба оценки движимого и недвижимого имущества" 

    Как сообщает Report, ОАО выдвинуло иск о переоценке имущества. 

    Иск рассматривается во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

    Отметим, что Bank Respublika приступила к деятельности в 1992 году на основе лицензии Национального банка Азербайджанской республики. Совокупный капитал банка на 2015 года составил 67,4 млн. манатов, а общие активы превысили 509,7 млн. манатов. 

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