В Баку пропал без вести 32-летний мужчина - ФОТО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку пропал без вести 32-летний мужчина.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, житель города Баку Вусал Османов 1986 г.р. 8 июля этого года вышел из дома в Сабаильском районе и не вернулся.

Его приметы: рост 171 см, худощавого телосложения, волосы темные, цвет глаз карий. Особых отличий не имеет, черная родинка на спине.

Располагающих какой-либо информацией лиц просят обратиться на "горячую линию" МВД "102", а также по телефону Сабаильского районного управления полиции (012) 437-02-02.