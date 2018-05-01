Бакинский суд вынес приговор присвоившему мошенническим путем 210 тысяч манатов

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершились слушания по уголовному делу в отношении Сарвара Шейхова, обвиняемого в совершении мошенничества на сумму 210 тыс. манатов под видом покупки недвижимого имущества для граждан.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством Шекер Мамедовой был вынесен приговор.

Обвиняемый С.Шейхов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Таким образом, гражданский иск, поданный пострадавшими, был удовлетворен.

Отметим, что С.Шейхов, войдя в доверие двух граждан, под видом покупки для них квартир в Баку, присвоил 210 тыс. манатов. Ущерб, нанесенный обманутым гражданам, не был компенсирован ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса.

С.Шейхов был признан виновным по статье 178.3.2 (мошенничество в крупных размерах) УК Азербайджана. Отметим, что подсудимый и ранее отбывал тюремное заключение за совершенное мошенничество. С.Шейхов был учредителем ООО "Шатл".