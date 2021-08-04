Азербайджанские и турецкие пожарные ликвидировали пожары в регионе Денизли

"По указанию президента Ильхама Алиева в связи с лесными пожарами в Турции Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оказало братской стране помощь. В Турцию были направлены живая сила и техника МЧС".

"По указанию президента Ильхама Алиева в связи с лесными пожарами в Турции Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана оказало братской стране помощь. В Турцию были направлены живая сила и техника МЧС".

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Он отметил, что удалось ликвидировать пожары в регионе Денизли: "На первом этапе из Азербайджана воздушным транспортом в Турцию прибыли 100 человек личного состава, на втором этапе по суше - 54 единицы техники, 247 человек личного состава. Вчера вечером азербайджанские пожарные из города Денизли были направлены Министерством сельского и лесного хозяйства Турции в Булдан и Тавас. В каждом из этих направлений задействовано 180 пожарных и 50 единиц пожарных автомобилей. Я сам следовал в этом направлении из Мерсина, через 2 часа мы прибыли на место и приступили к работам по тушению пожара. Один из очагов был потушен около 02:30, другой - сегодня утром. Согласно моему указанию, находящиеся там техника и личный состав уже движутся в направлении Муглы".